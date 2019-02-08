Российское отделение Reebok запустило рекламную кампанию «Ни в какие рамки» — с чемпионкой Европы по спортивной борьбе Анжеликой Пиляевой, бойцом ММА Юстыной Грачык и создательницей феминистского телеграм-канала «Женская власть» Залиной Маршенкуловой (она же помогала курировать проект).

Одну из фотографий Маршенкуловой подписали придуманной ею фразой «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Снимки вызвали противоречивую реакцию; спустя несколько часов их удалили из инстаграма Reebok. Позже их опубликовали снова, но уже без слогана про лицо.

Цитата Маршенкуловой превратилась в мем.