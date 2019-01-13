Московские автобусы «поют» песню Адель! До этого ее исполнили мармеладные мишки, радиотелескопы и Путин

Вечером 12 января в твиттере московского оператора наземного транспорта «Мосгортранс» выложили видео с хэштегом #AdeleChallenge. На нем автобусы хором «поют» хит британской певицы Адель «Someone Like You».

Флешмоб #AdeleChallenge зародился в социальной сети TikTok, где пользователи выкладывают короткие видео. Первое видео было выложено с хэштегом #haribochallenge, потому что на нем Адель «подпевали» мармеладные мишки Haribo.

Хотя первое видео появилось в конце декабря, флешмоб набрал популярность в других соцсетях — в частности, в твиттере и инстаграме, — уже после Нового года. Причиной послужила статья в британском таблоиде The Sun от 4 января. В ней утверждалось, что Адель намерена отказаться от живых концертов и гастролей, потому что недавно она ликвидировала свою компанию Remedy Touring LLP, занимавшуюся организацией ее выступлений. Сама певица эту информацию не подтвердила, хотя до этого рассказывала фанатам и журналистам, что не любит гастроли и давно хочет завязать с ними.

В роли Адель и ее поклонников с начала года выступили самые разные люди, предметы, вымышленные персонажи и даже еда. Например, герои «Мстителей».

Или персонажи «Короля льва».

Или радиотелескопы из обсерватории ALMA в чилийской пустыне Атакама.

А вот поют роллы!

И сушеная рыба!

Есть студенческая версия.

Есть хоккейная.

И не одна!

А есть и социальная — с помойками в Якутске.

Без политиков тоже не обошлось.

А вот и оригинал — Адель выступает в лондонском Альберт-холле; после третьей минуты аудитория начинает ей подпевать.

Adele — Someone like you live at Royal Albert Hall HD Mel Buck