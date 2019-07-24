Геймдизайнер Хидео Кодзима (да-да, который гений!) тоже слушает группу «Кино». И хвастается этим в соцсетях 🎵

Сначала Metallica на русском языке исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови». Теперь знаменитый японский геймдизайнер Хидео Кодзима, автор видеоигр Metal Gear Solid и Death Stranding, слушает ту же самую песню — и хвастается этим в соцсетях. Что происходит?!

Сперва Кодзима выложил фотографии черно-золотого черепа и альбома группы «Кино», написав, что это подарок российского режиссера Ильи Найшуллера, большого фаната серии Metal Gear Solid. Под снимком в инстаграме Кодзимы тут же началась перекличка русскоязычных пользователей:

«Поздравляю всех славян, мы долго шли к этому)))»

«Звезда по имени Кодзима»

«Похоже, что Кодзима желает нам удачи в бою»

«Осталось только Горшка заценить»

Вот только геймдизайнер ошибся. На самом деле это посылка от игрового издательства 110 Industries и его директора Сергея Колобашкина.

Кодзиме указали на ошибку, после чего он извинился в твиттере и на русском поблагодарил главу издательства. Правда, геймдизайнер снова ошибся. Вместо Колобашкина он поблагодарил Коробашкина.

Как сообщает издание DTF, Илья Найшуллер действительно готовит подарок для Хидео Кодзимы, но он все «еще делается». При этом в интервью блогеру Антону Логвинову режиссер заявил, что геймдизайнера нельзя назвать «гением» (это популярный у игроков мем). По мнению Найшуллера, Кодзима давно превзошел этот статус.

Илья Найшуллер — о Кодзиме, играх, кино и клипах «Ленинграда» Антон Логвинов