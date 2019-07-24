Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на «Enter Sandman»🤘🎸
Кавер Metallica на Виктора Цоя — самая обсуждаемая новость последних дней. Одни всерьез считают его историческим событием для российской рок-музыки, другие называют обычной данью уважения от американских музыкантов своим фанатам в России.
Гитарист «Кино» Юрий Каспарян тоже не остался в стороне. Когда журналисты поинтересовались его мнением о кавере на «Группу крови» в «Лужниках», он назвал его «прикольным», хоть и сыгранным «от балды». При этом он уточнил, что совсем не является поклонником Metallica.
Но 23 июля на концерте своего проекта «Симфоническое кино» в московском Доме музыки Каспарян неожиданно исполнил с оркестром песню «Enter Sandman» из альбома «Metallica» 1991 года. Публика оценила ответный жест одобрительными аплодисментами.
Вот как «Enter Sandman» звучит в оригинале:
Metallica также исполняла эту композицию вместе с симфоническим оркестром Сан-Франциско.