Гитарист «Кино» ответил Metallica кавером на «Enter Sandman»🤘🎸

Кавер Metallica на Виктора Цоя — самая обсуждаемая новость последних дней. Одни всерьез считают его историческим событием для российской рок-музыки, другие называют обычной данью уважения от американских музыкантов своим фанатам в России.

Гитарист «Кино» Юрий Каспарян тоже не остался в стороне. Когда журналисты поинтересовались его мнением о кавере на «Группу крови» в «Лужниках», он назвал его «прикольным», хоть и сыгранным «от балды». При этом он уточнил, что совсем не является поклонником Metallica.

Но 23 июля на концерте своего проекта «Симфоническое кино» в московском Доме музыки Каспарян неожиданно исполнил с оркестром песню «Enter Sandman» из альбома «Metallica» 1991 года. Публика оценила ответный жест одобрительными аплодисментами.

Вот как «Enter Sandman» звучит в оригинале:

Metallica — Enter Sandman [Official Music Video] MetallicaTV

Metallica также исполняла эту композицию вместе с симфоническим оркестром Сан-Франциско.

Metallica — Enter Sandman (S&M) [HD] Alevino Pão e vinho