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Лена Катина выпустила песню Silent Hills. Фанаты Хидео Кодзимы нашли в ней массу намеков на одноименную игру

Meduza
11:57, 26 октября 2017

Лена Катина, участница группы «Тату», которая распалась в 2014 году, выпустила песню Silent Hills. Фанаты геймдизайнера Хидео Кодзимы и игры Silent Hills заподозрили неладное. Им кажется, что сингл Катиной как-то связан с творчеством Кодзимы.

Lena Katina (t.A.T.u.) — «Silent Hills» (2017)
tATu Official

Сначала связь сингла с одноименной игрой начали обсуждать в комментариях на ютьюбе. Официальный канал группы «Тату», в котором было опубликовано видео, пролайкал все комментарии, в которых упоминался Кодзима.

Поклонники игры опубликовали видео, в котором разобрали текст песни и сравнили его с сюжетом P.T. и грядущей игрой Кодзимы Death Stranding, не связанной с серией Silent Hill.

По мнению авторов видео, сингл Катиной связан с Silent Hills и Death Stranding, потому что:

  • Шрифт на обложке сингла совпадает со шрифтом, использованном в играх Кодзимы.
  • История, о которой поет Катина, похожа на сюжет P.T. В частности, в песне звучат такие строчки: «Тихие холмы, я знаю, мы не были настоящими» и «Ты сыграл свою роль, словно убийца в моей душе». Безымянный герой P.T., одержимый сверхъестественными силами, убил свою беременную жену и попал в пространственно-временную петлю в доме с призраками.
  • На обложке сингла правый глаз певицы помечен красным крестом. В P.T. у жены одного из героев не было правого глаза.
  • Катина поет о черной дыре, в которой застряла лирическая героиня песни. Фанаты игры видят в этом намек на Death Stranding. В трейлере Death Stranding видно оружие одного из героев, которое называется Blackhole («Чернаядыра»). Также поклонники Silent Hill не исключают, что это отсылка к пространственно-временной петле из P.T.
New Song «SILENT HILLS» by t.A.T.u Singer Hints P.T. & Death Stranding Connections?!
PythonSelkanHD

Ранее Кодзима уже сотрудничал с музыкантами. Клип группы Low Roar на песню Iʼll Keep Coming, выпущенный в 2013 году, был вдохновлен Silent Hill. В 2016 году эта песня появилась в трейлере Death Stranding.

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