Лена Катина выпустила песню Silent Hills. Фанаты Хидео Кодзимы нашли в ней массу намеков на одноименную игру

Лена Катина, участница группы «Тату», которая распалась в 2014 году, выпустила песню Silent Hills. Фанаты геймдизайнера Хидео Кодзимы и игры Silent Hills заподозрили неладное. Им кажется, что сингл Катиной как-то связан с творчеством Кодзимы.

Lena Katina (t.A.T.u.) — «Silent Hills» (2017) tATu Official

Сначала связь сингла с одноименной игрой начали обсуждать в комментариях на ютьюбе. Официальный канал группы «Тату», в котором было опубликовано видео, пролайкал все комментарии, в которых упоминался Кодзима.

t.A.T.u. realeased a "Silent Hills" single;

Аlmost every comment related with Silent Hill or Kojima recieves a like from the account owner. pic.twitter.com/ENsP1i7kvu — Yan Kuzovlev (@2Piccadilly) October 26, 2017

Поклонники игры опубликовали видео, в котором разобрали текст песни и сравнили его с сюжетом и грядущей игрой Кодзимы , не связанной с серией Silent Hill.

По мнению авторов видео, сингл Катиной связан с Silent Hills и Death Stranding, потому что:

Шрифт на обложке сингла совпадает со шрифтом, использованном в играх Кодзимы.

История, о которой поет Катина, похожа на сюжет P.T. В частности, в песне звучат такие строчки: «Тихие холмы, я знаю, мы не были настоящими» и «Ты сыграл свою роль, словно убийца в моей душе». Безымянный герой P.T., одержимый сверхъестественными силами, убил свою беременную жену и попал в пространственно-временную петлю в доме с призраками.

На обложке сингла правый глаз певицы помечен красным крестом. В P.T. у жены одного из героев не было правого глаза.

Катина поет о черной дыре, в которой застряла лирическая героиня песни. Фанаты игры видят в этом намек на Death Stranding. В трейлере Death Stranding видно оружие одного из героев, которое называется Blackhole («Чернаядыра»). Также поклонники Silent Hill не исключают, что это отсылка к пространственно-временной петле из P.T.

New Song «SILENT HILLS» by t.A.T.u Singer Hints P.T. & Death Stranding Connections?! PythonSelkanHD

Ранее Кодзима уже сотрудничал с музыкантами. Клип группы Low Roar на песню Iʼll Keep Coming, выпущенный в 2013 году, был вдохновлен Silent Hill. В 2016 году эта песня появилась в трейлере Death Stranding.