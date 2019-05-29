Вышел новый трейлер Death Stranding. Это безумная игра с Норманом Ридусом, Мадсом Миккельсеном и Леа Сейду (и это еще не все звезды)

Студия Kojima Productions показала геймплейный трейлер Death Stranding, новой игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Разработчики также объявили дату выхода проекта на PS4 — восьмое ноября.

Роль Сэма, главного героя, исполнил Норман Ридус («Ходячие мертвецы»). Кроме него в игре появятся Гильермо дель Торо (режиссер «Формы воды»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Николас Виндинг Рефн (режиссер «Драйва») и Леа Сейду («Жизнь Адель»).

Трейлер с игровым процессом Death Stranding PlayStation

В трейлере главный герой путешествует по разрушенной местности и преодолевает препятствия с помощью веревок и раскладывающихся лестниц. По пути персонаж Ридуса сражается с вооруженными врагами, которых другие персонажи называют сепаратистами. Как видно из ролика, в Death Stranding можно будет использовать транспорт, в том числе мотоциклы.

Помимо человекоподобных врагов в игре присутствуют монстры. Их можно обнаружить с помощью устройства, внутри которого сидит младенец (!!!). Дальнейшее сложно объяснить, это просто нужно видеть.