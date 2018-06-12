Леа Сейду в новом трейлере игры Death Stranding

Во время пресс-конференции Sony на выставке видеоигр E3 студия Kojima Productions показала новый трейлер игры в жанре экшн Death Stranding.

В ролике показана татуировка в виде черепа на руке главного героя, имеющего внешность актера из сериала «Ходячие мертвецы» Нормана Ридуса, и его движение по разным ландшафтам игрового мира. Также в трейлере протагонист встречает персонажа актрисы Леи Сейду, который помогает ему скрыться от невидимых монстров.

Death Stranding — E3 2018 4K Trailer | PS4 PlayStation

Kojima Productions ведет разработку Death Stranding для PlayStation 4 и персональных компьютеров. Дата выхода игры пока неизвестна.