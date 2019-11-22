Глава Tesla Илон Маск показал новый футуристический пикап Cybertruck. По словам Маска, дизайн автомобиля вдохновлен «Бегущим по лезвию» и фильмом о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Но есть и другие мнения — из-за необычного вида Cybertruck тут же принялись сравнивать с угловатыми 3D-моделями из видеоигр эпохи первой PlayStation.

У пользователей есть несколько версий того, как Илон Маск придумал дизайн своего пикапа. Вот первая, связанная со знаменитым подкастом американского ведущего Джо Рогана. Тогда глава Tesla покурил марихуану прямо во время записи.

А вот вторая — она связана с увольнениями в Tesla.

Так мог выглядеть процесс созданий первых концептов Cybertruck.

Что до источников вдохновения, то тут тоже есть несколько вариантов.

А помните, на чем катался Бэтмен в трилогии Кристофера Нолана? В 2021 году, когда начнется производство пикапа, супергерой наверняка бы пересел на Cybertruck.

Есть и такое предположение: Маск действительно ударился в ностальгию по старым играм.

Видимо, вот так тогда должен выглядеть типичный водитель Cybertruck. Лара Крофт отлично справится!

В эфире у Рогана Маск в шутку утверждал, что мы живем в симуляции. В таком случае у дизайна новой Tesla есть и практическое применение.