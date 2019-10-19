Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск выступил на краснодарском форуме «Дело за малым» — том самом, организаторы которого повесили огромный билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?» прямо напротив офиса Маска в Калифорнии. Трансляцию с форума вели «Юга.ru».

«[Приглашение] было очень незаметным, кроме билборда напротив SpaceX вас ничто не выдавало», — рассказал Маск. Он похвалил чувство юмора организаторов форума, которые это придумали.

Выступление Илона Маска на форуме «Дело за малым» в Краснодаре yuga4u

Маск сказал участникам, что для создания своего бизнеса, своей технологии надо хорошо понимать определенную область науки и иметь рядом знающих людей. Он, в частности, похвалил российское образование и заметил, что в России много талантов.

Глава государственной Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров также рассказал Маску, что местный инженер Александр Игнатьев разработал свою операционную систему для автомобилей Tesla, которая «быстрее, меньше, компактнее и безопаснее». Маск пообещал связаться с Игнатьевым.