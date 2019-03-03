Россиянка поздравила Илона Маска с успешным запуском Crew Dragon. Он ответил (опять!) по-русски

Пользовательница твиттера из Москвы Катя Павлюченко отправила поздравление главе компании SpaceX Илону Маску по случаю успешного запуска космического корабля Crew Dragon и его стыковки с Международной космической станцией.

В своем твите, написанном по-английски, она также посетовала на то, что «Роскосмос» вряд ли поздравит своих конкурентов из SpaceX с этим событием.

Маск неожиданно ответил Павлюченко, поблагодарив ее по-русски.

Американский бизнесмен не впервые демонстрирует свои познания в русском языке. Недавно он отреагировал на шуточный твит телеканала НТВ словами «хаха офигенно».

Тем временем в твиттере «Роскосмоса» появились поздравления на русском и английском «коллегам из NASA» с успешной миссией «нового корабля». SpaceX и Crew Dragon в поздравлениях не упоминаются.

Crew Dragon — первый частный космический корабль, сумевший пристыковаться к Международной космической станции. До сих пор доставкой экипажей на МКС занимались только российские «Союзы».