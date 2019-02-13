«хаха офигенно». Илон Маск ответил на мем «Как тебе такое, Илон Маск?» по-русски

12 февраля телеканал НТВ опубликовал материал о странной модели старых «Жигулей», замеченной на улицах Ставрополя. На видео, снятом очевидцем, кажется, что машина движется задом наперед. На самом же деле, ее водитель, 18-летний житель Невинномысска, ехал прямо: он просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины.

Опубликовав видео с «Жигулями» в твиттере, сотрудники НТВ сопроводили его знаменитым мемом «Как тебе такое, Илон Маск?», написав его по-английски.

Глава компаний Tesla и SpaceX внезапно отреагировал на эту запись в твиттере, ответив по-русски «хаха офигенно».

На владельца «Жигулей» составили три административных протокола, а регистрацию машины аннулировали, пишет НТВ.

Обновление: Переделанные «Жигули» изъяты у владельца и помещены на охраняемую стоянку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Ставропольскому краю.