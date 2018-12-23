Илон Маск между делом похвалил в твиттере российский двигатель. Разумеется, об этом написали все ведущие СМИ
В воскресенье практически все главные информагентства и СМИ написали о том, что Илон Маск признал превосходство российских ракетных двигателей. Вот лишь некоторые заголовки:
- «Илон Маск назвал безупречной конструкцию российского двигателя РД-180»,
- «Маск назвал „великолепной“ конструкцию российского ракетного двигателя»,
- «Илон Маск восхитился российским ракетным двигателем РД-180».
Поводом стало случайное обсуждение новой ракеты Starship в твиттере Маска (под постом про Tesla). После нескольких реплик про марку нержавеющей стали для топливных баков, у Маска спросили, планируют ли они доводить давление в камере сгорания до 300 атмосфер, как анонсировали? Маск ответил «Да», после чего произошел следующий диалог.
Тим Додд, журналист: С ума сойти. Но надо признать, что РД-170 слишком долго занимал первое место с 265 атмосферами 😉 надеемся на 300 🤞
Илон Маск: Просто унизительно, что Boeing и Lockheed приходится использовать российский двигатель на ракете Atlas, но конструкция у двигателя потрясающая.
Российские СМИ никак не упомянули в своих публикациях дискуссию о давлении в камере сгорания и обещание Маска превзойти РД-180 по характеристикам. При этом в сюжете «Яндекс.Новостей» есть даже реакции Алексея Пушкова на слова основателя SpaceX.