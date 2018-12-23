Илон Маск между делом похвалил в твиттере российский двигатель. Разумеется, об этом написали все ведущие СМИ

Kyle Grillot / Reuters / Scanpix / LETA

В воскресенье практически все главные информагентства и СМИ написали о том, что Илон Маск признал превосходство российских ракетных двигателей. Вот лишь некоторые заголовки:

Поводом стало случайное обсуждение новой ракеты в твиттере Маска (под постом про Tesla). После нескольких реплик про марку нержавеющей стали для топливных баков, у Маска спросили, планируют ли они доводить до 300 атмосфер, как анонсировали? Маск ответил «Да», после чего произошел следующий диалог.

Тим Додд, журналист: С ума сойти. Но надо признать, что РД-170 слишком долго занимал первое место с 265 атмосферами 😉 надеемся на 300 🤞

Илон Маск: Просто унизительно, что Boeing и Lockheed приходится использовать российский двигатель на ракете , но конструкция у двигателя потрясающая.

Российские СМИ никак не упомянули в своих публикациях дискуссию о давлении в камере сгорания и обещание Маска превзойти РД-180 по характеристикам. При этом в сюжете «Яндекс.Новостей» есть даже реакции на слова основателя SpaceX.

Михаил Зеленский