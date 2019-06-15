Стартап из Томска запустил в космос фигурку Рогозина в «Жигулях». Илон Маск пригрозил авторам запуска рэп-баттлом

Томский стартап ToSky, занимающийся разработкой и запуском летательных аппаратов в ближний космос, в начале июня запустил в космос стратостат с картонной фигуркой генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, сидящего в игрушечных «Жигулях».

Запустили Рогозина в космос! ToSky Project

Груз для запуска был выбран по итогам голосования во «ВКонтакте»: Рогозин в «Жигулях» опередил, в частности, фигурку Стивена Хокинга и кактус. В самом ToSky рассказали, что этим запуском хотели привлечь внимание к недостаточному развитию отрасли полетов в ближний космос в России — в компании говорят, что это был первый запуск стратостата на территории страны с 2013 года.

Издание о технологиях Futurism опубликовало заметку о запуске под заголовком «Чтобы поглумиться над Илоном Маском, Россия запустила игрушечный автомобиль в космос». Твит об этом прочитал сам Маск — и пригрозил вызвать соперников на рэп-баттл!

В ToSky ответили Маску: «Поздно, Илон, вызов принят».