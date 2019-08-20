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Как Илон Маск повлиял на «Роскосмос». Отвечает Дмитрий Рогозин
10:08, 20 августа 2019
Источник: Meduza
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин
рассказал
, что появление компании SpaceX Илона Маска на рынке космических услуг подтолкнуло госкорпорацию к разработке новых ракет. При этом, отметил Рогозин, Маск «демпингует» на мировом рынке, устанавливая «нерыночные и несправедливые» цены на ракетные пуски.
Фото в анонсе: Frederic J. Brown / AFP / Scanpix / LETA
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