В Калифорнии появился билборд «Kak tebe takoe, Elon Musk?» Так предпринимателя пригласили на кубанский бизнес-форум

Возле офиса компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?». Таким образом основателя SpaceX и Tesla Илона Маска пригласили на бизнес-форум «Дело за малым» в Краснодаре, сообщает местное издание «Юга.ру». Мероприятие пройдет в октябре, его организатором выступает администрация Краснодарского края.

На билборде размещен QR-код. Он ведет на сайт с юмористическим видео для Маска. Это песня на английском на мотив композиции «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника». Исполнители (в видео сказано, что это российские предприниматели) приглашают Маска на форум «Дело за малым», обещая, что встретят его, «как бога».

Choir of Russian entrepreneurs in the name of Elon Musk Форум Дело за малым

Факт размещения рекламы форума «Дело за малым» на билборде в Калифорнии «Югополису» подтвердил представитель краснодарского креативного агентства, которое связано с организацией мероприятия (название агентства «Югополис» не приводит). В администрации Краснодарского края «Кубань 24» заявили, что билборд выкупил неназванный спикер форума.

Обыгранный на билборде мем «Как тебе такое, Илон Маск?» стал распространяться в соцсетях в феврале 2018 года. Он использовался для противопоставления разработок компаний Маска странным российским изобретениям вроде замка для лампочки или чехла на пульт от телевизора. В феврале 2019 года Маск ответил на мем фразой на русском «хаха офигенно».