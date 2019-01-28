Основатель Tesla Илон Маск известен своей любовью к мемам и аниме. В этот раз он пошел еще дальше — и опубликовал фотографию себя с огнеметом в руках (кадр напоминает постеры голливудских боевиков).

В подписи к снимку Маск предложил провести Meme Review — это передача самого популярного ютьюбера в мире PewDiePie. В ней блогер делает обзоры свежих мемов. Конечно же, фотография Маска и сама стала мемом. Опять!

Судя по восторженной реакции PewDiePie («Нам это необходимо!»), съемки выпуска с Илоном Маском и правда могут состояться.