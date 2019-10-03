Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает малореализуемым проект многоразового космического корабля Starship американской компании SpaceX для полетов на Луну и Марс.

«Смотрел презентацию. Не впечатлила. Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное — это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов», — заявил Рогозин ТАСС.

Прототип корабля Starship для доставки людей и грузов на Луну или Марс был представлен основателем SpaceX Илоном Маском 29 сентября в Техасе. В компании назвали Starship «самой мощной ракетой в истории». Маск пообещал, что первый экспериментальный полет корабля состоится через один-два месяца, а выйти на орбиту Starship попробует уже через полгода.

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