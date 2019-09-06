Александр Лукашенко похвастался, что Илон Маск подарил ему Tesla. Жаль, сам Илон Маск об этом ничего не знает

Во время посещения одной из минских школ президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Илон Маск подарил ему электрическую машину Tesla. «Я иногда ее тестирую. Маск подарил. Потом он меня увидел на мотоцикле и говорит: «Слушай, у вас президент на двухколесном мотоцикле ездит?»» — похвастался Лукашенко.

CTVBY

Пользователи твиттера обратились к Маску за пояснениями: «Вы дарили машину президенту Белоруссии Александру Лукашенко?» Ответ основателя Tesla был максимально краток:

Непонятно, что в таком случае имел в виду Лукашенко. Но белорусские СМИ трактуют его слова так: «Возможно, [президент] имел в виду то, что Маск подарил Tesla миру. Можно ведь сказать, что «Бетховен подарил миру «Лунную сонату»».

В 2017 году Лукашенко уже тестировал автомобиль Tesla Model S. «Честно признаюсь: проехал 280 км/ч и испугался, что он может взлететь. Самолет взлетает и садится с такой скоростью. Очень хороший автомобиль» — заявил тогда Лукашенко. Но, как заметил белорусский сайт AUTO.TUT.BY, эта модель Tesla разгоняется только до 250 км/ч.

Информационное агентство БелТА

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