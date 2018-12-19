«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…». Белорусский телеканал показал конспект чиновника на совещании у Лукашенко

18 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по развитию летних видов спорта. Белорусский телеканал ОНТ крупным планом показал, что писал в блокноте один из участников совещания (позже сюжет был удален с ютьюба).

ОНТ

Насколько позволяет разобрать почерк, конспект выглядел так: «Будем много платить за результат. Сами зарабатываете — тратьте. Использование инфраструктуры — [министр спорта и туризма Белоруссии Сергей] Ковальчук блеснул на горизонте и затих. Отвечаешь персонально. В ближайшее время мы поможем ответить. Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…».

Кто из чиновников сделал эту запись, из сюжета ОНТ непонятно. Белорусское издание «Наша Нива» сопоставило ролик с видеозаписями других телеканалов и утверждает, что автор конспекта — бывший вице-премьер Владимир Дражин, который сейчас возглавляет Белорусскую ассоциацию гольфа.

На просьбу «Нашей Нивы» прокомментировать конспект Дражин ответил так: «Я был на совещании и мы обсуждали очень важные вопросы, которые интересуют сегодня и наше общество, и спортсменов и тренеров и так далее. Поэтому на некоторые вопросы, которые вы мне задаете, я сегодня не отвечаю, потому что главная составляющая — созидательный процесс, который мы должны обеспечить».

Фраза «Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне…» быстро стала мемом, отмечает белорусское издание TUT.BY.