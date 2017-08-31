«Он стартует, как космический корабль». Лукашенко велел создателям белорусского электромобиля равняться на Tesla

Президент Белоруссии
19:18, 31 августа 2017
Надежный источник

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа провел совещание с участием создателей белорусского электромобиля, на котором рекомендовал разработчикам использовать в качестве образца машину Tesla, созданную компанией Илона Маска.

Лукашенко рассказал, что протестировал «последнюю модель», и поделился впечатлениями.

«Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 километров. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально», — сказал президент Белоруссии.

По мнению Лукашенко, в ближайшем будущем автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут пользоваться меньшим спросом.

«Это [электромобили] будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте», — сказал президент.

Новости «24 часа» за 16.30 31.08.2017
CTVBY

«Нам нужен электромобиль. Может быть, на том заводе, может быть, отдельно. Будете вы с американцами, с немцами или с англичанами его создавать — ваше дело. Вы должны мне в ближайшее время внести предложения», — поручил глава государства.

Президент Белоруссии
В августе в Белоруссии был представлен первый созданный в стране электромобиль, произведенный на базе китайской машины Geely SC7. Как заявили в Национальной академии наук, все компоненты электросистемы машины, кроме накопителя энергии, были произведены в Белоруссии.
Tesla — один из главных производителей легковых электромобилей. Компания была основана в 2003 года Илоном Маском. В апреле 2017 года Tesla обогнала по капитализации других американских производителей автомобилей.

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