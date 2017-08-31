«Он стартует, как космический корабль». Лукашенко велел создателям белорусского электромобиля равняться на Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 августа провел совещание с участием создателей белорусского электромобиля, на котором рекомендовал разработчикам использовать в качестве образца машину Tesla, созданную компанией Илона Маска.

Лукашенко рассказал, что протестировал , и поделился впечатлениями.

«Стартует он, как космический корабль, и еще мощнее. За две с половиной секунды — 100 километров. Но меня интересовало, как он держит дорогу, — идеально», — сказал президент Белоруссии.

По мнению Лукашенко, в ближайшем будущем автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут пользоваться меньшим спросом.

«Это [электромобили] будущее, мы не можем отстать. Мы не можем при наших компетенциях, при такой науке плестись в хвосте», — сказал президент.