Tesla Model 3: что мы узнали из обзоров самой доступной модели электрокара

28 июля Илон Маск устроил на заводе Tesla во Фримонте (штат Калифорния) презентацию серийных моделей электромобилей Tesla Model 3. Компания произвела первые 50 машин, — и в ближайшие полтора года собирается выпустить еще полмиллиона. В честь презентации Tesla дала возможность журналистам прокатиться на Model 3. «Медуза» изучила репортажи The Verge , Wired , MotorTrend и Reuters и рассказывает главное, что нужно знать о самой доступной «тесле».

Model 3 — самый доступный электромобиль от Tesla. Чтобы встать в очередь на его покупку, нужно было внести депозит в тысячу долларов. Из-за цифры «3» в названии многие думали, что эта модель лучше предшественников — S и X; Tesla пришлось разубеждать клиентов.

Несмотря на «антирекламу», в очереди за Model 3 стоит полмиллиона человек. Tesla планирует произвести столько машин в ближайший год (новые покупатели смогут дождаться своих машин только к концу 2018-го). Илон Маск говорит, что компанию ждет «как минимум полгода производственного ада».

Самая дешевая Tesla Model 3 стоит 35 тысяч долларов (чуть больше двух миллионов рублей). Такая машина способна проехать на одном заряде 220 миль (354 километра) и разогнаться с 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Tesla также продает модель с улучшенной батареей. Машина за 44 тысячи долларов проезжает на одном заряде 500 километров и разгоняется до 100 км/ч за 5,1 секунды.

В машине доступен ряд дополнительных опций — и за них нужно платить. Версия Premium, которая включает в себя более дорогие материалы, деревянную переднюю консоль, регулировку сидений в 12 направлениях, аудиосистему с 12 источниками звука и стеклянную крышу с защитой от ультрафиолета, обойдется в лишние пять тысяч долларов. За 19-дюймовые колеса вместо стандартных 18-дюймовых и покраску кузова тоже придется доплатить.

Илон Маск представляет первые модели Model 3 на заводе во Фримонте, 28 июля 2017 года Alexandria Sage / Reuters

В Model 3 есть автопилот! Точнее, его самая примитивная версия — машина сможет самостоятельно ехать по полосе, но чтобы перестроиться, ей будет нужна помощь водителя. Улучшенный автопилот с самостоятельным переключением между полос, дополнительными камерами и более мощным компьютером для обработки данных обойдется в дополнительные пять тысяч долларов. Еще три тысячи будет стоить возможность включить полностью автономный автопилот, когда Tesla его выпустит.

Автопилот настолько неотъемлемая часть «Теслы», что он вынесен на рычаг коробки передач наравне с режимами «парковка», «задний ход», «нейтральный» и «езда». В целом физических переключателей в Model 3 очень мало — все управление вынесено на 15-дюймовый сенсорный экран посередине. Спидометра тоже нет, скорость отображается в углу экрана.

Интерьер Tesla Model 3 Reuters / Scanpix / LETA

Традиционных ключей у Model 3 нет. Машина открывает двери и заводится, поймав сигнал с телефона владельца. Если он забудет телефон, можно воспользоваться ключом в форме кредитной карточки.

Авторы обзоров довольны: «Tesla Model 3 — самый важный автомобиль века. И это необходимое преувеличение. Оригинальная Model S подтверждала концепцию — что можно выпустить электромобиль, способный покрыть длинные дистанции. Model X показала, что вы можете построить электрический джип. Но ни та, ни другая не была доступна для широких масс».

Еще одна цитата: «Могут ли в Tesla выпустить машину за 35 тысяч долларов, которая ощущается как „тесла“? Да, и они выпустили».