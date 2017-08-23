Белоруссия показала свой первый электромобиль. Он сделан на базе китайского Geely

В Белоруссии представили первый электромобиль, созданный в стране. Презентация прошла на полигоне для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук (НАН), сообщает TUT.BY со ссылкой на агентство «БелТА».

A post shared by Новости Беларуси (БелТА) (@beltanews) on Aug 22, 2017 at 5:47am PDT

Первый белорусский электромобиль создан на базе китайского Geely SC7, сборочное производство которого ведется на территории республики.

На одной зарядке белорусский электромобиль может проехать около 150 км. Заряжается он либо 6 часов (от источника питания в 220 вольт), либо 3−4 часа (380 вольт). Мощность двигателя у первого экспериментального образца — 80 лошадиных сил.

Председатель президиума НАН Владимир Гусаков, представляя автомобиль, заявил, что все компоненты его электросистемы произведены в Белоруссии, кроме накопителя энергии (суперконденсатора). В ближайших планах, подчеркнул Гусаков, «сделать 100-процентную локализацию» и наладить серийное производство.

Ранее гендиректор Объединенного института машиностроения НАН Сергей Поддубко заявил, что серийный белорусский электромобиль будет примерно в два раза дороже Geely SC7 в базовой комплектации. Цена на Geely SC7, собранный в Белоруссии, начинается от 19 тысяч белорусских рублей (около 580 тысяч российских рублей).