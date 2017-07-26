Великобритания запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года

Власти Великобритании запретят продажу новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с 2040 года. Таковы параметры правительственного плана по борьбе с загрязнением воздуха, который будет представлен до 31 июля.

В общей сложности на программу по улучшению качества воздуха планируют потратить 3 миллиарда фунтов стерлингов (234 миллиарда рублей). Помимо отказа от новых машин на нефтепродуктах планируется заменить общественный транспорт, изменить количество «лежачих полицейских» и перепрограммировать светофоры.

Британское правительство обязано представить новый план по защите окружающей среды по решению Высокого суда, в котором кабинет министров проиграл движению ClientEarth. В 2015 году активисты уже одержали победу в Верховном суде, но представленный тогда план их не устроил и она вновь обратились в суд.