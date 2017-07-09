Volvo и Франция пообещали отказаться от машин на бензине. Скоро все будут ездить на электромобилях?

Электромобили с самого начала их серийного производства считались скорее предметом роскоши. Ценник на самую «слабую» Tesla Model S начинается от 60 тысяч долларов. Но теперь даже Tesla выпустила «бюджетную» версию (Model 3 — от 35 тысяч долларов). А полноценные автомобили других производителей могут быть и того дешевле: от миниатюрных Renault Twizy (от 7 тысяч евро) до новой Hyundai Ioniq Electric (от 30 тысяч долларов).