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истории

Volvo и Франция пообещали отказаться от машин на бензине. Скоро все будут ездить на электромобилях?

Meduza
15:01, 9 июля 2017

9 июля Tesla показала первую серийную Model 3 — самую дешевую модель от самого известного производителя электромобилей. Одновременно с этим Volvo объявила, что через два года полностью откажется от машин, которые работают только на топливе. Не менее амбициозные планы строит Франция. То, что электромобили захватят мир, — это не просто факт, но реальность с обозначенными сроками. Рассказываем, что надо об этом знать.

Двигатель внутреннего сгорания — это прошлый век

Volvo первой из крупнейших автопроизводителей поставила себе конкретную цель: отказаться от сугубо топливных моделей с 2019 года. Но это направление развивают все компании. Никто не говорит, что уже завтра в машины перестанут заливать бензин или солярку, но переход на гибридные модели — объективная реальность. «Мы хотим снизить выброс углекислого газа и повысить качество воздуха в городах», — заявил глава Volvo Cars Хокан Самуэльсон.

Volvo Cars Strong Commitment To Electrification
Volvo Cars

К 2040 году треть машин в мире будут электрическими

Так считают аналитики Bloomberg. А по продажам электромобили обгонят модели с ДВС уже в 2038 году.

Сразу после новостей от Volvo французский министр по экологическим преобразованиям Николя Юло заявил, что с 2040 года в стране будет запрещено продавать машины, которые работают на бензине или дизельном топливе. Конкретики в планах Парижа пока мало, но власти уже обещают компенсировать часть затрат тем, кто будет менять старую машину, на более экологичную.

Продажи электромобилей и обычных автомобилей, миллионы единиц

Электромобилей очень мало, но темпы производства постоянно растут

Тот же прогноз Bloomberg утверждает, что к 2025 году электрические машины будут стоить столько же, сколько автомобили на бензине. Рынок электромобилей растет очень быстро, только в 2016 году машин стало на 60 процентов больше. Но пока их все-таки катастрофически мало — по разным оценкам, от 0,2 до 1 процента.

Количество электромобилей, тысячи единиц

Все дело в батарейке

Это самая дорогая часть электромобилей — до половины цены! Но аккумуляторы с каждым днем становятся дешевле. Именно на разработку эффективных батарей сделала ставку Tesla, которая применяет их не только в автомобилях, но и для сохранения энергии целых городов.

Впрочем, Tesla скоро перестанет быть единственной компанией на рынке массовых скоростных зарядных станций (это когда не надо оставлять машину на ночь в гараже, достаточно получасовой зарядки). Уже в 2018 году свою сеть в США начнет создавать концерн Volkswagen, который потратит на это 2 миллиарда долларов.

Электрический — не значит дорогой

Электромобили с самого начала их серийного производства считались скорее предметом роскоши. Ценник на самую «слабую» Tesla Model S начинается от 60 тысяч долларов. Но теперь даже Tesla выпустила «бюджетную» версию (Model 3 — от 35 тысяч долларов). А полноценные автомобили других производителей могут быть и того дешевле: от миниатюрных Renault Twizy (от 7 тысяч евро) до новой Hyundai Ioniq Electric (от 30 тысяч долларов).

И дальше электромобилей будет только больше, к 2020 году ожидают более сотни моделей. Смотрите:

К 2020 году на рынке будет более 100 моделей электромобилей на батареях

Михаил Зеленский

Фото в анонсе: LongJon / Shutterstock.com