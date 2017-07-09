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Volvo и Франция пообещали отказаться от машин на бензине. Скоро все будут ездить на электромобилях?
9 июля Tesla показала первую серийную Model 3 — самую дешевую модель от самого известного производителя электромобилей. Одновременно с этим Volvo объявила, что через два года полностью откажется от машин, которые работают только на топливе. Не менее амбициозные планы строит Франция. То, что электромобили захватят мир, — это не просто факт, но реальность с обозначенными сроками. Рассказываем, что надо об этом знать.
Двигатель внутреннего сгорания — это прошлый век
Volvo первой из крупнейших автопроизводителей поставила себе конкретную цель: отказаться от сугубо топливных моделей с 2019 года. Но это направление развивают все компании. Никто не говорит, что уже завтра в машины перестанут заливать бензин или солярку, но переход на гибридные модели — объективная реальность. «Мы хотим снизить выброс углекислого газа и повысить качество воздуха в городах», — заявил глава Volvo Cars Хокан Самуэльсон.
К 2040 году треть машин в мире будут электрическими
Так считают аналитики Bloomberg. А по продажам электромобили обгонят модели с ДВС уже в 2038 году.
Сразу после новостей от Volvo французский министр по экологическим преобразованиям Николя Юло заявил, что с 2040 года в стране будет запрещено продавать машины, которые работают на бензине или дизельном топливе. Конкретики в планах Парижа пока мало, но власти уже обещают компенсировать часть затрат тем, кто будет менять старую машину, на более экологичную.
Электромобилей очень мало, но темпы производства постоянно растут
Тот же прогноз Bloomberg утверждает, что к 2025 году электрические машины будут стоить столько же, сколько автомобили на бензине. Рынок электромобилей растет очень быстро, только в 2016 году машин стало на 60 процентов больше. Но пока их все-таки катастрофически мало — по разным оценкам, от 0,2 до 1 процента.
Все дело в батарейке
Это самая дорогая часть электромобилей — до половины цены! Но аккумуляторы с каждым днем становятся дешевле. Именно на разработку эффективных батарей сделала ставку Tesla, которая применяет их не только в автомобилях, но и для сохранения энергии целых городов.
Впрочем, Tesla скоро перестанет быть единственной компанией на рынке массовых скоростных зарядных станций (это когда не надо оставлять машину на ночь в гараже, достаточно получасовой зарядки). Уже в 2018 году свою сеть в США начнет создавать концерн Volkswagen, который потратит на это 2 миллиарда долларов.
Электрический — не значит дорогой
Электромобили с самого начала их серийного производства считались скорее предметом роскоши. Ценник на самую «слабую» Tesla Model S начинается от 60 тысяч долларов. Но теперь даже Tesla выпустила «бюджетную» версию (Model 3 — от 35 тысяч долларов). А полноценные автомобили других производителей могут быть и того дешевле: от миниатюрных Renault Twizy (от 7 тысяч евро) до новой Hyundai Ioniq Electric (от 30 тысяч долларов).
И дальше электромобилей будет только больше, к 2020 году ожидают более сотни моделей. Смотрите: