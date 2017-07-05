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Volvo с 2019 года перейдет на выпуск автомобилей с электрическими и гибридными двигателями

Reuters
08:04, 5 июля 2017
Надежный источник

Концерн Volvo с 2019 года перейдет на выпуск электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями, отказавшись от производства машин исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Соответствующее заявление распространило руководство компании.

Volvo, таким образом, стал первым из крупных автопроизводителей, установившим точные сроки отказа от производства автомобилей, оборудованных только двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, Volvo с 2019 по 2021 годы планирует представить пять новых моделей, оснащенных электродвигателями, — три под маркой Volvo, две — под маркой Polestar.

«Это объявление означает конец производства автомобилей, оборудованных только двигателем внутреннего сгорания», — подчеркнул глава Volvo Cars Хокан Самуэльсон (англ.яз.).

Reuters
Компания Volvo, основанная в Швеции в 1927 году, с 2010 года принадлежит китайскому автомобилестроительному концерну Geely.
Одно из сборочных предприятий Volvo, занимающееся производством грузовиков, находится на территории России, в Калужской области.
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