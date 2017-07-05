Volvo с 2019 года перейдет на выпуск автомобилей с электрическими и гибридными двигателями

Концерн Volvo с 2019 года перейдет на выпуск электромобилей и автомобилей с гибридными двигателями, отказавшись от производства машин исключительно с двигателями внутреннего сгорания. Соответствующее заявление распространило руководство компании.

Volvo, таким образом, стал первым из крупных автопроизводителей, установившим точные сроки отказа от производства автомобилей, оборудованных только двигателями внутреннего сгорания.

Кроме того, Volvo с 2019 по 2021 годы планирует представить пять новых моделей, оснащенных электродвигателями, — три под маркой Volvo, две — под маркой Polestar.