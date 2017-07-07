Tesla договорилась о создании самого большого хранилища энергии в Австралии

Власти штата Южная Австралия выбрали американского автопроизводителя Tesla для создания крупнейшей в мире станции хранения энергии. Об этом 6 июля объявила Tesla.

По условиям контракта, в штате должны будут собрать систему выходной мощностью 100 мегаватт и емкостью 129 мегаватт-часов. Ее подключат к ветрякам около Джеймстауна.

В моменты пиковых нагрузок станция Tesla Powerpack будет отдавать запасенную энергию, которая, как ожидается, сможет обеспечить 30 тысяч домохозяйств.