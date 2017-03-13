Илон Маск почти договорился построить хранилище энергии в Австралии. Переговоры начались в твиттере Основатель Tesla отдаст его бесплатно, если сорвет срок

Штат Южная Австралия регулярно сталкивается с отключениями электроэнергии — например, в сентябре 2016 года из-за шторма без электричества остался почти весь штат. Одна из причин отключений: на территории недостаточно хранилищ, чтобы поставлять больше электроэнергии во время пиковых нагрузок.

Дискуссия о том, как справиться с дефицитом электроэнергии, ведется в Австралии уже не один месяц. В начале марта в нее внезапно ворвался Илон Маск, известный революцией в мире электромобилей и своими амбициозными планами по освоению космоса.

Илон Маск предложил властям Австралии такие условия: его компания Tesla готова построить хранилище энергии за 100 дней; если объект сдадут после этого срока, то все расходы он возьмет на себя. Свое предложение Маск опубликовал в твиттере и вступил в переписку с австралийским миллиардером Майклом Кэннон-Бруксом, основателем компании Atlassian. Последний написал, что готов взять на себя переговоры с австралийскими чиновниками.

@mcannonbrookes $250/kWh at the pack level for 100MWh+ systems. Tesla is moving to fixed and open pricing and terms for all products. — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2017

После переписки в твиттере Илон Маск уже провел переговоры с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Договорились ли они о контракте, пока неизвестно. Но Тернбулл заявил, что хранение энергии для Австралии будет приоритетом в этом году.

По оценке Илона Маска, хранилище в 100 мегаватт-часов обойдется в 25 миллионов долларов без учета установки и налогов. Другие компании готовы строить аналогичные хранилища дороже и дольше. Компания Zen предлагает построить хранилище за 75 миллионов долларов и только к лету 2018 года. Она не верит, что Tesla может уложиться в такой срок. Кроме того, эксперты сомневаются, что проект будет прибыльным.

Tesla уже строила хранилище энергии сравнимого объема в Калифорнии. Там компания Илона Маска уложилась в три месяца. Это хранилище в 80 мегаватт-часов способно четыре часа обеспечивать энергией 15 тысяч домов.