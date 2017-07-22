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Что случилось, когда я купил себе электрокар и попробовал им пользоваться в Москве Рассказ владельца Nissan Leaf
Правительство России внесло изменения в правила дорожного движения: в них впервые появились термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль», а также дорожные знаки, обозначающие станции зарядки для них. В документах сказано, что изменения правил нужны для того, чтобы регулировать их проезд, а также для предоставления электромобилям преференций как экологически чистым транспортным средствам. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января 2017 года в России было 920 электромобилей. Владелец одного из них, пенсионер Евгений Хрипков рассказал «Медузе» об особенностях (и ухищрениях!) пользования электрокаром в Москве.
Сначала у меня была гибридная Toyota Prius, она одновременно использовала при поездке электричество и бензин — и я решил переделал ее в электромобиль. Начитался американских форумов, там была описана афера по превращению гибридной машины в электромобиль — если правильно переписать коды в системе управления. Я этот конструктор сделал, и моя Toyota первые 50 километров проезжала как электромобиль, а после этого автоматически включался бензиновый двигатель — и она уже ехала как гибрид.
Сейчас у меня электромобиль Nissan Leaf. Очень динамичный, а электромотор позволяет обогнать любую машину на светофоре. Но в это же время, я стараюсь ездить спокойно, чтобы батарея разряжалась не так быстро. Поэтому даже и не получается нарушать законы.
С электрокаром сразу появилась проблема: я ехал на другой конец Москвы, а обратно уже было боязно возвращаться. Вдруг машина разрядится, а зарядок в городе практически нет. Если и есть, то там очереди.
Надо было это как-то решать. Тогда я купил дополнительные батарейки на 600 тысяч рублей и усовершенствовал машину. Сейчас там 117 ячеек (каждая такая ячейка стоит 5 тысяч рублей). Эту батарею я сделал сам, и она сопоставима с родной автомобильной. Одна стоит в капоте, другая в багажнике. Благодаря этому я могу проезжать около 250 километров — в два раза больше, чем другие владельцы Nissan Leaf.
Проблема с зарядкой у меня решена. Но почти всем знакомым — владельцам электрокаров реально не хватает зарядных станций. Это общая проблема. Если ехать на обыкновенном автомобиле, то заправку можно найти на каждом углу. А владельцу электрокара надо выбирать специальный маршрут. В городе есть бесплатные электростанции от [Московская объединенной электросетевой компании] МОЭСК, но их очень мало (на сайте МОЭСК указаны 14 зарядных станций для электромобилей, всего в Москве на карте портала PROenergo.NET указано 82 станции; топливных автозаправок в столице (без учета Новой Москвы) около 800 — прим. «Медузы»).
Приборная панель и голосовой помощник у машины — на японском языке, что не очень удобно, хотя я уже привык. Знаю, что некоторые владельцы перепрошивают ее на русский.
Я заряжаюсь только дома. Условный полный бак заряжаю по ночному тарифу — около 30 киловатт обходятся мне примерно в 35 рублей, практически бесплатно.
Никто ничего не знает об электромобилях. Люди удивляются, воспринимают как диковинку. Иногда [сотрудники] ГИБДД останавливают и спрашивают: «А где выхлопная труба?». Когда я только оформлял документы на машину, меня вызвали и с недоумением спросили: «У вас вообще нет бензина?». Хотя они же каждый день вроде должны оформлять такие машины.
Владельцы электрокаров постоянно попадают в интересные ситуации благодаря своей машине. Вот меня недавно с моим электромобилем позвали сниматься в высшую лигу КВН — в Центральный академический театр российской армии. Там я ездил по сцене, и это показывали по «Первому каналу». Чтобы заехать на сцену, вся команда КВН поднимала заднюю часть машины, так как там был большой выступ, и сам бы я не поднялся. В итоге уехать вечером я не смог, так как мы сильно задержались на съемках и все разошлись. Пришлось ночевать в театре.
В России электрокаров около тысячи. Мы, их владельцы, объединяемся. Вот недавно я организовал у себя дома первую электровстречу. Все желающие приезжали ко мне. Мы познакомились, кто-то зарядил свой электрокар, кто-то прокатился и изучил машину. С другими автомобильными энтузиастами мы планируем батарейку от Tesla интегрировать в Nissan. Тогда можно будет проехать 500 километров. Еще у меня есть знакомый — Руслан. Он использовал литий-ионные батарейки для шуруповертов, внедрил их в обыкновенную машину «Таврия» и сделал из нее электрокар, который может проехать 100 километров. И таких людей очень много.