Что случилось, когда я купил себе электрокар и попробовал им пользоваться в Москве Рассказ владельца Nissan Leaf

Владельцы электрокаров постоянно попадают в интересные ситуации благодаря своей машине. Вот меня недавно с моим электромобилем позвали сниматься в высшую лигу КВН — в Центральный академический театр российской армии. Там я ездил по сцене, и это показывали по «Первому каналу». Чтобы заехать на сцену, вся команда КВН поднимала заднюю часть машины, так как там был большой выступ, и сам бы я не поднялся. В итоге уехать вечером я не смог, так как мы сильно задержались на съемках и все разошлись. Пришлось ночевать в театре.