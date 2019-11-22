Илон Маск представил футуристический пикап Tesla Cybertruck. Он бронированный и стоит от 40 тысяч долларов

Ringo H.W. Chiu / AFP / Scanpix / LETA

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck. Tesla на своем сайте вела трансляцию презентации, которая прошла вечером 21 ноября в Лос-Анджелесе.

Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах с дальностью хода на одной зарядке в 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно, рассказал Маск. Разные версии также отличаются количеством двигателей — от одного до трех. Футуристический дизайн автомобиля частично создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил», заметил Маск в твиттере. Ранее глава Tesla также говорил о влиянии фильма «Бегущий по лезвию» на облик пикапа.

Watch Elon Musk announce the Tesla Cybertruck in 14 minutes CNET

Автомобиль обеспечивает максимальную защиту пассажиров — его корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, а стекла бронированы по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета, говорилось в презентации. Впрочем, когда Маск попросил помощника метнуть в стекло машины металлический шар, оно треснуло.

Цена на пикап начинается от 39900 долларов. Самая продвинутая версия стоимостью 69900 долларов разгоняется с места до 60 миль в час за 2,9 секунды. Его грузоподъемность составляет до 3500 фунтов (почти 1600 килограммов). Все версии оснащены автопилотом и функцией автоматической парковки. Маск особо отметил феноменальную мощность Cybertruck, показав видео, на котором тот легко тащит за собой мощный пикап Ford F150, который пытается ехать в другую сторону.

В дополнение к пикапу Маск продемонстрировал электрический квадроцикл. Он может помещаться в кузов Cybertruck и подзаряжаться от него.

Предзаказы на Cybertruck компания уже открыла на своем сайте, однако его производство начнется только в 2021 году.

Петр Лохов