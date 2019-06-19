Илон Маск обещал показать пикап Tesla до конца года. Видеоблогер из Швеции опередила его, собрав свой прототип из Model 3

В модельном ряду Tesla сейчас три автомобиля, еще три уже анонсированы и поступят в продажу в течение ближайших пары лет. Среди них есть даже грузовик Tesla Semi, но до сих пор нет пикапа (хотя Илон Маск обещал показать прототип уже в этом году).

Шведская видеоблогер Симона Йетч решила не ждать появления официального пикапа, и сделала свой. В этом ей помогал механик и видеоблогер Рич Бенуа из Rich Rebuilds, специализирующийся на модификации машин Tesla.

В качестве основы была выбрана Model 3. У модели отпилили заднюю часть, а на крышу поставили багажник из сваренных стальных труб и закрепили прожекторы. Получившуюся модель Йетч назвала «Тракла» — от слов Tesla и truck.

I TURNED MY TESLA INTO A PICKUP TRUCK Simone Giertz