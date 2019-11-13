Tesla построит первый европейский завод Gigafactory в Берлине

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что Берлин станет площадкой для ее первого большого европейского завода Gigafactory. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Компания построит в Берлине завод и инженерно-конструкторский центр, сказал Маск в Берлине на церемонии награждения премией «Золотой руль» за создание лучшего автомобиля года.

«Все знают о выдающихся немецких инженерных технологиях, и это одна из причин, по которой мы размещаем завод Gigafactory Europe в Германии», — сказал Маск. Глава Tesla добавил, что завод будет расположен недалеко от нового берлинского аэропорта. Ранее Tesla сообщала, что планирует начать производство в Европе в 2021 году.

Позже Маск уточнил в твиттере, что завод будет заниматься производством батарей, силовых агрегатов и автомобилей Tesla начиная с серии Model Y.

Ранее, в 2015 году Tesla запустила европейский завод по сборке электромобилей в Нидерландах.