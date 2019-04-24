Ford инвестировал полмиллиарда долларов в потенциального конкурента Tesla

Автоконцерн Ford вкладывает 500 миллионов долларов в компанию по производству электромобилей Rivian Automotive LLC.

Кроме того, говорится в заявлении автоконцерна, Ford и Rivian будут совместно работать над созданием «принципиально нового» электромобиля. Детали не раскрываются, известно лишь, что он будет на « », разработанной Rivian.

В феврале в Rivian решила вложить 700 миллионов долларов компания Amazon.

Компания Rivian основана американским инженером Ар-Джеем Скаринджем в 2009 году. В 2018 году Rivian представила два своих первых электромобиля — пикап и внедорожник.

Rivian рассматривается как потенциальный конкурент компании Tesla — самому известному в настоящий момент производителю электромобилей.