Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов на фоне отчета о прибыли Tesla

Состояние основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска выросло за неделю на два миллиарда долларов и достигло 22,9 миллиарда долларов, подсчитал Forbes.

Таким образом, бизнесмен поднялся на две позиции в рейтинге богатейших людей США и занимает в нем 21-ю строчку.

Ранее компания Tesla, производящая электрокары, представила отчет за третий квартал 2019 года, согласно которому ее скорректированная прибыль составила 342 миллиона долларов. В нем Маск, в частности, объявил, что компания опережает график разработки своего кроссовера Model Y, который должен быть представлен летом 2020 года.

Предыдущие два квартала были убыточными для Tesla, и биржевые аналитики ожидали продолжения падения показателей компании.

За неделю после отчета Tesla акции компании выросли на бирже на 24%.