Tesla можно открыть и завести с телефона. Все было хорошо, пока приложение не сломалось

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В автомобили Tesla можно попасть не только с помощью обычного электронного ключа, но и благодаря мобильному телефону. Специальное приложение позволяет разблокировать машину, находясь рядом с ней, а заодно — управлять бортовыми системами и получать информацию об уровня заряда аккумулятора.

Но есть одна проблема: если приложение недоступно, в электрокар можно и не попасть. Такое произошло 3 сентября — на жалобы автомобилистов в твиттере обратило внимание издание The Next Web.

Особенно неприятно должно быть владельцам Tesla Model 3 — производитель настолько уверен в эффективности мобильного приложения, что поставляет машину без электронного ключа (его можно купить отдельно за 150 долларов). Если телефона нет под рукой, можно использовать ключ-карту — ее нужно приложить к специальному месту на кузове.

По всей видимости, не все носят ключ-карту с собой, полагаясь только на мобильное приложение. Зря.

На сайте Downdetector, который отслеживает сбои в различных сервисах, зафиксировали свыше тысячи жалоб. The Next Web отмечает, что проблемы с приложением наблюдались несколько часов, однако в Tesla никак их не прокомментировали.