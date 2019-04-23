Илон Маск рассказал о планах Tesla запустить сервис беспилотного такси в 2020 году

Производитель электромобилей Tesla в 2020 году собирается запустить сервис беспилотного такси. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск во время встречи с инвесторами.

Он заявил, что к середине 2020 года более миллиона автомобилей Tesla будут полностью самоуправляемыми, сообщает The Wall Street Journal. По информации Associated Press, основатель Tesla ожидает, что к концу следующего года компания сможет получить разрешение на использование беспилотных машин в нескольких штатах США.

Как пишет Axios, парк беспилотного такси планируется создать из автомобилей Tesla, которые их владельцы будут сдавать в аренду. Компания собирается взимать комиссию в 25-30% от стоимости поездки, остальное собственники машин смогут забирать себе. По оценкам Маска, таким образом им удастся зарабатывать 30 тысяч долларов ежегодно, отмечает CNN.

Компания Tesla представила электромобили, оснащенные автопилотом, в 2015 году. С тех пор с ними произошло по меньшей мере четыре смертельных аварии в США и Китае.

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