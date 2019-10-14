Третьего октября в российском прокате вышел «Джокер» с Хоакином Фениксом — мрачная предыстория главного врага Бэтмена. Фильм Тодда Филлипса растащили на мемы и цитаты: «Думал, моя жизнь — трагедия, а это комедия», «Будешь объявлять, назови меня Джокером» и «У меня все мысли негативные». Пока одни сравнивают образ клоуна-убийцы с Юрием Куклачевым и Анатолием Дятловым, другие заменяют смех главного героя на хохот Дженис из «Друзей».

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«Джокер» — это про жизнь

Хоакин Феникс — не единственный кандидат на роль Джокера

Есть и более экзотичные варианты. Например, Мактрахер из комедии «Суперперцы».

Джокер теперь смеется на разные голоса

Но самый жуткий вариант — это Джокер, который смеется как Дженис из «Друзей».

Но вообще-то…

Все в этом мире — отсылка к «Джокеру»

Началось все с твита с кадром из «Темного рыцаря». Пользователи считают, что сцена с полицейской машиной в «Джокере» — это отсылка к фильму Кристофера Нолана. Но так как отсылка слишком очевидная, пользователи начали придумывать свои.

Вот другие версии трейлера

Например, американское телешоу Saturday Night Live показало мрачный римейк «Улицы Сезам» с Дэвидом Харбором из «Очень странных дел». Конечно, стилизованный под «Джокера».

Saturday Night Live

А вот единственно правильная версия трейлера, снятая для «Вечернего Урганта». Справедливость наконец-то восстановлена: в ней Джокера сыграл рэпер Доминик Джокер. В конце он поет перед связанными зрителями, которые не могут скрыться от его творчества.

Вечерний Ургант