Мемы про Cybertruck все никак не заканчиваются. Над новым пикапом Илона Маска подшутила даже LEGO

Глава Tesla Илон Маск представил свой футуристический пикап Cybertruck 22 ноября. С тех пор прошла почти неделя — казалось бы, за это время мемы про новый автомобиль Tesla должны были уже всем надоесть, но нет. Наоборот, пользователи и целые компании не унимаются и продолжают подшучивать над внешним видом пикапа.

К примеру, LEGO представила свою версию Cybertruck — кирпичик конструктора с приделанными к нему колесами. Говорят, «гарантированно противоударный».

Производитель чехлов для электронной техники dbrand запустил специальный раздел на сайте, где можно посмотреть, как Cybertruck будет выглядеть с различными типами покрытия.

В комментариях к посту есть вариант и с аниме-текстурой.

На популярности пикапа пытаются проехаться даже ведущие аккаунта, посвященного пятой части «Шрэка». Илону Маску предложили добавить Cybertruck в грядущий мультфильм, где пикап ждет «особая роль».

А еще глава Tesla, кажется, добился того, чего хотел. Теперь все угловатые и покрытые металлом вещи ассоциируют с Cybertruck. Это ли не успех?

Шутки о судьбе пикапа Tesla в России — это вообще отдельный разговор.

На самом деле пикап популярен не только в России. Весь мир прямо сейчас соревнуется в том, чтобы придумать автомобилю самое оригинальное применение.

Возникает вопрос: что еще придумает Илон Маск? Впрочем, с планами Tesla все уже понятно. Автобус. Вот такой: