Штурм , намеченный на 20 сентября, — один из главных мемов этого лета. Более миллиона пользователей со всего мира прямо сейчас разрабатывают хитроумные планы по вызволению пришельцев, спрятанных на военной базе в Неваде.

Организаторы штурма предлагают собраться рядом с базой, а потом побежать к ней, как герои аниме «Наруто» — обгоняя пули. План, прямо скажем, не самый продуманный. Поэтому мы составили инструкцию: как правильно подготовиться к штурму «Зоны 51» — и что делать со спасенными инопланетянами.

Во-первых, нужно привести себя в форму. До сентября еще много времени, но тренироваться стоит уже сейчас

Во-вторых, посмотрите обучающие видео с бегом в стиле «Наруто». Лучше всего проконсультироваться с опытными фанатами аниме. Бегать предпочтительнее на открытой местности

Внимание: есть шанс, что тренировки не помогут. Ведь у военных есть пулеметы

На всякий случай попрощайтесь с близкими

Прихватите с собой сумку. Ведь в «Зоне 51» есть не только инопланетяне…

…но и внеземные технологии! Не стоит оставлять их военным

Из хороших новостей: актер Дэнни Трехо планирует поучаствовать в штурме. Он надеется уйти оттуда со световым мачете

Конечно, важно продумать план побега. Тут тоже есть пара идей

По возможности не сажайте инопланетян за руль. Они плохо знакомы с правилами дорожного движения

В случае, если штурм пройдет успешно, придется закатить вечеринку

Разумеется, инопланетянам нужно будет помочь с адаптацией. Можно, к примеру, познакомить их с домашними животными…

…или с пивом

…или с песнями Ланы Дель Рей

Спорт — неплохой способ развлечь заскучавших пришельцев

Не стесняйтесь сказать инопланетянам, что они загостились. У вас должно быть личное пространство