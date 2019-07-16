Штурм , намеченный на 20 сентября, — один из главных мемов этого лета. Более миллиона пользователей со всего мира прямо сейчас разрабатывают хитроумные планы по вызволению пришельцев, спрятанных на военной базе в Неваде.
Организаторы штурма предлагают собраться рядом с базой, а потом побежать к ней, как герои аниме «Наруто» — обгоняя пули. План, прямо скажем, не самый продуманный. Поэтому мы составили инструкцию: как правильно подготовиться к штурму «Зоны 51» — и что делать со спасенными инопланетянами.
Во-первых, нужно привести себя в форму. До сентября еще много времени, но тренироваться стоит уже сейчас
Во-вторых, посмотрите обучающие видео с бегом в стиле «Наруто». Лучше всего проконсультироваться с опытными фанатами аниме. Бегать предпочтительнее на открытой местности
Внимание: есть шанс, что тренировки не помогут. Ведь у военных есть пулеметы
На всякий случай попрощайтесь с близкими
Прихватите с собой сумку. Ведь в «Зоне 51» есть не только инопланетяне…
…но и внеземные технологии! Не стоит оставлять их военным
Из хороших новостей: актер Дэнни Трехо планирует поучаствовать в штурме. Он надеется уйти оттуда со световым мачете
Конечно, важно продумать план побега. Тут тоже есть пара идей
По возможности не сажайте инопланетян за руль. Они плохо знакомы с правилами дорожного движения
В случае, если штурм пройдет успешно, придется закатить вечеринку
Разумеется, инопланетянам нужно будет помочь с адаптацией. Можно, к примеру, познакомить их с домашними животными…
…или с пивом
…или с песнями Ланы Дель Рей
Спорт — неплохой способ развлечь заскучавших пришельцев
Не стесняйтесь сказать инопланетянам, что они загостились. У вас должно быть личное пространство