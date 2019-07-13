650 тысяч человек собираются взять штурмом «Зону 51». Они хотят увидеть пришельцев!

В конце июня в «Фейсбуке» появилось мероприятие «Штурм „Зоны 51“. Они не смогут остановить всех нас». Его создали администраторы мем-сообщества Shitposting cuz im in shambles. На момент публикации «Медузы» больше 650 тысяч пользователей отметили, что собираются поучаствовать в штурме. Больше 600 тысяч указали, что заинтересованы в мероприятии.

Штурм , которая была засекречена с 1955 по 2013 годы, назначен на 20 сентября. Создатели мероприятия предлагают всем желающим собраться неподалеку от базы, а потом просто всем вместе побежать к ней. «Если мы будем бежать, как , то окажемся быстрее их пуль», — уверены в сообществе.

Один из подписчиков мероприятия разработал собственную стратегию штурма. По ней все участники должны разделиться на три группы: основную группу штурмующих, силу которым будет придавать «энергия монстров», а также метателей камней и батальоны «Наруто», которые будут забегать к базе с флангов. В своем посте автор этой стратегии на всякий случай обратился к властям США и уточнил, что это шутка.

План взять военную базу штурмом уже стал поводом для мемов, его обсуждают на Reddit.

Мемы о «Зоне 51» уже появились и в российском интернете. Есть предположение, что штурм закончится плохо.