В небе над Новой Зеландией 5 января можно было наблюдать необычные вспышки и светящиеся следы. Большинство очевидцев решили, что это метеоритный дождь (версия про НЛО тоже была!) Эксперты, просмотревшие видеозаписи, предположили, что это сгорающий в атмосфере спутник — и оказались правы. 10 января российские военные объявили, что пятью днями ранее с орбиты был «планово сведен» отработавший свой ресурс спутник «Космос-2430».

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