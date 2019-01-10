Российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты. Он следил за запусками баллистических ракет в США

Российский военный спутник «Космос-2430», входивший в состав системы предупреждения о ракетном нападении «Око», сошел с орбиты. Об этом сообщается на сайте Satflare, использующем данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Космический аппарат сошел с орбиты 5 января, отработав свой ресурс. Обломки сгорели в плотных слоях атмосферы или же упали в южной части Тихого океана.

В командовании Воздушно-космических сил РФ в свою очередь заявили, что спутник «планово свели с орбиты» и он полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 километров.

Спутник «Космос-2430» отслеживал запуски межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Аппарат вывели в космос 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк. В 2012-2014 годах со спутником потеряли связь.