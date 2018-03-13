В 2015 году американский истребитель увидел НЛО. Энтузиасты добыли видеозапись 👽

Организация опубликовала новое видео с неопознанным летающим объектом, полученное, как утверждается, из Минобороны США.

Опубликовано новое видео НЛО, снятое истребителем ВВС США Организация To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) опубликовало новое видео с неопознанным летающим объектом, полученное, как утверждается, из Минобороны США. НЛО зафиксировали системы наблюдения истребителя F/A-18 в 2015 году Опубликовано Шапито 13 марта 2018 г.

На видео, снятом в 2015 году, показано, как системы наблюдения истребителя F/A-18 Super Hornet, работающие в инфракрасном диапазоне, фиксируют некий объект, передвигающийся с огромной скоростью. Место и точное время съемки не раскрываются.

TTSA не уточняет, каким образом в ее распоряжении оказалась эта запись, но утверждает, что представители СМИ могут получить ее в Минобороны, направив запрос в соответствии с Законом о свободе информации.