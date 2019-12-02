Малыш Йода наслаждается «Пчеловодом» и песней Бритни Спирс. Да, самый милый герой «Мандалорца» снова разошелся на мемы

30 ноября вышла четвертая серия «Мандалорца» — спин-оффа «Звездных войн», рассказывающего о приключениях сурового охотника за головами. Вместе с главным героем путешествует существо, которое фанаты прозвали «малышом Йодой». Из-за своего внешнего вида он стал главным любимцем зрителей. Теперь любой кадр с его участием гарантированно превращается в мем — даже если он просто задумчиво смотрит в небо или пьет что-то из чаши.

В новом эпизоде малыш Йода задумал поиграть с тумблерами в кабине космического корабля мандалорца. Тот попытался остановить малыша, но мини-Йода продолжил шалить. А поклонники немедленно начали подставлять музыку, которую хотел послушать малыш Йода.

Лил Джон и the East Side Boyz — «Get Low»

RASA — «Пчеловод»

Уитни Хьюстон — «I will always love you»

Бритни Спирс — «Toxic»

Monkees — «Iʼm a believer»

Evanescence — «Bring me to life»

Бонус!

Малыш Йода слушает песню про малыша Йоду.

Если что, полную версию песни можно послушать ниже.

Baby Yoda (Floating In A Pod) — Parry Gripp — Artwork by Nathan Mazur ParryGripp