Малыш Йода наслаждается «Пчеловодом» и песней Бритни Спирс. Да, самый милый герой «Мандалорца» снова разошелся на мемы
30 ноября вышла четвертая серия «Мандалорца» — спин-оффа «Звездных войн», рассказывающего о приключениях сурового охотника за головами. Вместе с главным героем путешествует существо, которое фанаты прозвали «малышом Йодой». Из-за своего внешнего вида он стал главным любимцем зрителей. Теперь любой кадр с его участием гарантированно превращается в мем — даже если он просто задумчиво смотрит в небо или пьет что-то из чаши.
В новом эпизоде малыш Йода задумал поиграть с тумблерами в кабине космического корабля мандалорца. Тот попытался остановить малыша, но мини-Йода продолжил шалить. А поклонники немедленно начали подставлять музыку, которую хотел послушать малыш Йода.
Лил Джон и the East Side Boyz — «Get Low»
RASA — «Пчеловод»
Уитни Хьюстон — «I will always love you»
Бритни Спирс — «Toxic»
Monkees — «Iʼm a believer»
Evanescence — «Bring me to life»
Бонус!
Малыш Йода слушает песню про малыша Йоду.
Если что, полную версию песни можно послушать ниже.