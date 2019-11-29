Покрестил малыша Йоду из тиктока священник. Мило это очень

Что происходит в тиктоке? Да ничего необычного — например, священник Дэвид Питерс проводит обряд крещения малыша Йоды. Все серьезно: он окропляет куклу святой водой из серебряной чаши, зажигает свечу и говорит «Аминь». На фоне играет главная тема из «Звездных войн».

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Правда, вскоре выяснилось, что Питерс крестил не звезду сериала «Мандалорец», а «старого Йоду со стрижкой и темными глазами». Об этом священник рассказал изданию The Daily Dot. По словам Питерса, крестильную рубашку, в которую был одет Йода, носил его сын, а свеча, использовавшаяся при обряде, — это тоже свеча с крещения сына. Священник назвал себя «большим фанатом „Звездных войн“» и «большим фанатом крещения».

«Я делаю эти вещи в тиктоке, чтобы донести бессмертные истины нашей веры до нового поколения. Социальные сети — это новые городские площади, и, на мой взгляд, именно там место церкви», — подытожил Питерс.