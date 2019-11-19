Disney+

Внимание, спойлеры к сериалу «Мандалорец»! Впрочем, про малыша Йоду вы и так уже скорее всего слышали. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на кошек, которым показали, как работают кошачьи фильтры в мессенджерах.

Откуда взялся малыш Йода?

12 ноября на стриминговом сервисе Disney+ вышел первый эпизод сериала «Мандалорец». Это спин-офф «Звездных войн», действие которого происходит спустя пять лет после окончательной победы над Империей в «Возвращении джедая».

Шоу рассказывает о приключениях молчаливого охотника за головами. Ему поручают найти и доставить живым или мертвым 50-летнего инородца — более точного описания заказчики не дают. В конце серии оказывается, что целью на самом деле был младенец безымянной , к которой принадлежал магистр Йода. Ее представители долго живут и медленно стареют — тому же Йоде на момент смерти было больше 900 лет. Зрители тут же прозвали нового персонажа малышом Йодой.

Второй эпизод вышел 15 ноября: главный герой всю серию возил с собой малыша в летающей колыбели. Тот все время из нее выбирался и тянул руки к охотнику. После премьеры соцсети заполонили посты с гифками и изображениями маленького Йоды. Многим захотелось немедленно его усыновить!

Конечно, на самом деле никакой это не Йода. Создатели пока не раскрыли имя и происхождение персонажа. Даже о поле малыша нельзя говорить с полной уверенностью. Но эти подробности мало кого волнуют, ведь он:

похож на Йоду, только совсем крошечный, еще и глазастый;

использует Силу и спасает главного героя от верной смерти;

ест лягушек;

мило спит.

А еще посмотрите, как он двигает ушами!

Для создания малыша Йоды использовали спецэффекты и куклу со встроенными механизмами, отвечающими за мимику лица и движения рта и глаз. Куклой при этом управляли как минимум два специалиста, — вот почему малыш получился таким правдоподобным. Немецкий актер и режиссер Вернер Херцог, участвовавший в съемках «Мандалорца», настолько растрогался от вида маленького Йоды, что даже пустил слезу.

А есть ли мемы с участием малыша Йоды?

Полно!

Нажмите на твит, чтобы увидеть полную версию спора Йоды с малышом Йодой.

Фанаты малыша Йоды уже вовсю рисуют своего нового любимца.

Максим Иванов