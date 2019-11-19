Fox решила зарегистрировать товарный знак «ок, бумер»

Телекомпания Fox подала заявку на регистрацию товарного знака «ОК BOOMER», сообщает CNN.

Fox планирует использовать фразу «ок, бумер» в названии телешоу, следует из документа на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.

Заявку на регистрацию бренда «ок, бумер» также подала компания Rust Belt Creations & Co из Питтсбурга и продюсер Уильям Грундфест.

По мнению адвоката по товарным знакам Джошуа Гербена, американское патентное ведомство отклонит подобные заявки, поскольку фраза «ок, бумер» уже стала «широко используемым сообщением».

Фраза «окей, бумер» впервые появилась в твиттере в апреле 2018 года, но популярной не стала. Сейчас выражение получило известность благодаря ролику в социальной сети TikTok. На видео девушка слушает нравоучительную речь взрослого мужчины, а затем пишет на бумаге «ok, boomer» и показывает листок в камеру.