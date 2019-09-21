Советуем почитать предысторию штурма «Зоны 51» — и нашу инструкцию по похищению инопланетян.

На самом деле в Неваде одновременно прошли сразу три мероприятия, приуроченные к штурму

Одно — в городе Рэйчел, ближайшем к базе. Второе в Лас-Вегасе, а третье — в городе Хико, тоже неподалеку от «Зоны 51». В Рэйчел и Хико провели фестивали с почти одинаковыми названиями Alienstock и Alien Stock.

В какой-то момент Робертс отказался от сотрудничества с организаторами фестиваля в Рэйчел из-за небольших размеров города, в котором проживает всего 50 человек. Город настолько мал, что там работает всего одно кафе на город, а продуктовых магазинов нет вовсе. Робертс предпочел сосредоточиться на фестивале в Лас-Вегасе, где спонсоры угощали посетителей бесплатным пивом.

В Хико также провели собственный тематический музыкальный фестиваль, но уже без привлечения Робертса. Мероприятия посетили люди в костюмах пришельцев. Они много пили, смеялись, танцевали — и, конечно же, призывали освободить инопланетян. Некоторые даже разбивали палаточные лагеря.

Из двух миллионов участников группы в фейсбуке на фестивали приехали около трех тысяч человек (не считая концерт в Лас-Вегасе).