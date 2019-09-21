В Неваде штурмом взяли «Зону 51» — военную базу с пришельцами На самом деле нет — все просто плясали, шутили с военными и гуляли в шапочках из фольги
В конце июня пользователь фейсбука Мэтти Робертс в шутку создал встречу, посвященную штурму военной базы в Неваде под названием «Зона 51». Из-за того, что ее предназначение точно неизвестно, она давно стала частью многих конспирологических теорий. По «версии» Робертса, в «Зоне 51» правительство США укрывает пришельцев. Их спасение он и назначил на 20 сентября. Участникам предложили собраться недалеко от базы, чтобы всем вместе побежать к ней пригнувшись — в стиле персонажей аниме «Наруто». Предполагалось, что так военным будет тяжелее попасть в участников штурма. Нападение и освобождение пришельцев из «Зоны 51» стало главным мемом 2019 года. На событие в фейсбуке подписались более двух миллионом человек. И, что самое главное, 20 сентября у ворот военной базы действительно собрались люди.
Советуем почитать предысторию штурма «Зоны 51» — и нашу инструкцию по похищению инопланетян.
На самом деле в Неваде одновременно прошли сразу три мероприятия, приуроченные к штурму
Одно — в городе Рэйчел, ближайшем к базе. Второе в Лас-Вегасе, а третье — в городе Хико, тоже неподалеку от «Зоны 51». В Рэйчел и Хико провели фестивали с почти одинаковыми названиями Alienstock и Alien Stock.
В какой-то момент Робертс отказался от сотрудничества с организаторами фестиваля в Рэйчел из-за небольших размеров города, в котором проживает всего 50 человек. Город настолько мал, что там работает всего одно кафе на город, а продуктовых магазинов нет вовсе. Робертс предпочел сосредоточиться на фестивале в Лас-Вегасе, где спонсоры угощали посетителей бесплатным пивом.
В Хико также провели собственный тематический музыкальный фестиваль, но уже без привлечения Робертса. Мероприятия посетили люди в костюмах пришельцев. Они много пили, смеялись, танцевали — и, конечно же, призывали освободить инопланетян. Некоторые даже разбивали палаточные лагеря.
Из двух миллионов участников группы в фейсбуке на фестивали приехали около трех тысяч человек (не считая концерт в Лас-Вегасе).
Ночью у военной базы стали собираться люди, но штурма так и не случилось
Воздушное пространство на всякий случай заранее закрыли, дорогу к базе — перегородили. Военные предупредили, что не потерпят вторжения на территорию базы. На место также приехали полицейские и журналисты с телекамерами.
В соцсетях распространяли фейки о размещенных танках и десятках тысяч участников штурма. На деле же десятки собравшихся просто веселились, размахивали шуточными плакатами с требованиями отпустить пленных инопланетян и разгуливали по пустыне в шапочках из фольги.
Военные и полицейские не пытались помешать участникам штурма, если те действовали в рамках закона. Многие посетители вели стримы с места событий.
Прямую трансляцию проводили TJournal и живущий в США видеоблогер Роман Степанов, освещавший штурм в своем телеграм-канале (на месте он встретил жителей Санкт-Петербурга).
Собравшиеся явно кайфовали от происходящего. Один из участников даже пробежал перед телекамерами в стиле героев «Наруто».
В итоге непосредственно к воротам базы пришли чуть более 70 человек. Постояли с плакатами, пообщались с военными (те даже подыграли собравшимся), посмеялись — и ушли.
Хотя некоторые все же пробежались перед солдатами в стиле «Наруто». Кроме того, одного участника штурма задержали за то, что он помочился рядом с воротами, другого — за распитие алкоголя. Еще троих — за попытку проникнуть на территорию базы. Но в целом все прошло мирно.