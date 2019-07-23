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Американский приют воспользовался мемом о «Зоне 51» — и стал раздавать собак в шапочках из фольги
Источник: Meduza
«Приходите на штурм нашего приюта! У нас есть прекрасные животные, готовые защитить вас от инопланетян из «Зоны 51», — такое объявление появилось в фейсбуке приюта в американском городе Оклахома-Сити. К посту прилагались фотографии собак в шапочках из фольги.
На публикацию, отсылающую к популярному мему о штурме «Зоны 51», обратили внимание Mashable, CNN, CBS News и другие издания.
По словам сотрудницы приюта, за день домой забрали более 22 собак. В комментариях к посту пользователи начали хвастаться снимками животных, которых тоже когда-то забрали из приюта.
Другие приюты также присоединились к флешмобу с переодеванием собак.
Также благодаря объявлению с мемом приюту в Оклахома-Сити пожертвовали более двух тысяч долларов.