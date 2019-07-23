«Приходите на штурм нашего приюта! У нас есть прекрасные животные, готовые защитить вас от инопланетян из , — такое объявление появилось в фейсбуке приюта в американском городе Оклахома-Сити. К посту прилагались фотографии собак в шапочках из фольги.

На публикацию, отсылающую к популярному мему о штурме «Зоны 51», обратили внимание Mashable, CNN, CBS News и другие издания.

По словам сотрудницы приюта, за день домой забрали более 22 собак. В комментариях к посту пользователи начали хвастаться снимками животных, которых тоже когда-то забрали из приюта.

Другие приюты также присоединились к флешмобу с переодеванием собак.

Также благодаря объявлению с мемом приюту в Оклахома-Сити пожертвовали более двух тысяч долларов.