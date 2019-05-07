Вокруг шум: четвертая серия восьмого сезона «Игры престолов» Стакан с кофе — не единственная примечательная деталь
Внимание, спойлеры к «Игре престолов»! Если вас это не устраивает, посмотрите на бал Met-Gala-2019.
В четвертой серии заключительного сезона «Игры престолов» фанаты и журналисты обнаружили множество любопытных пасхалок и отсылок к предыдущим сезонам. (Да, там был не только злополучный кофе из Starbucks!) Вот что заметили поклонники сериала.
Изменения в заставке!
Обратите внимание на разрушенный Винтерфелл в начальной заставке сериала (особенно на крипту). Это последствия сражения с армией Короля Ночи.
Теон — не только Грейджой, но и Старк
В седьмом сезоне Джон Сноу заявил Теону, что тот является частью сразу двух великих домов — Старков и Грейджоев. В третьем эпизоде восьмого сезона Теон погиб во время битвы за Винтерфелл, защищая Брана от Короля Ночи. На похоронах Санса прикрепила к одежде Теона брошь с лютоволком — символом дома Старков. Так она отметила принадлежность Грейджоя к ее семье.
Кстати, речь Джона Сноу на похоронах — это традиционное прощание членов Ночного Дозора с павшими товарищами. В сериале оно уже звучало из уст мейстера Эймона после битвы за Черный Замок.
Дейенерис, кофе и травяной чай
Самый обсуждаемый момент всей серии — это не сюжетный поворот и не хитрая пасхалка, а обычная ошибка. Создатели сериала забыли убрать из кадра стаканчик с кофе, стоявший перед Дейенерис на пиру в честь победы над Королем Ночи. Многие решили, что это заказ из Starbucks.
Ошибка превратилась в забавный мем: продюсер «Игры престолов» пошутила, что Вестерос — это настоящая родина Starbucks, а в официальном твиттере шоу отметили, что Дейенерис пила вовсе не кофе, а травяной чай.
Представителям Starbucks осталось только удивляться: почему мать драконов не заказала себе коктейль под названием Dragon Drink, «драконий напиток»?
При этом, по сведениям The Wall Street Journal, стакан не имеет никакого отношения к Starbucks, это другая кофейня (какая именно — не уточняется). Тем временем телеканал HBO уже отредактировал серию и убрал стакан из кадра.
А еще взгляните на кадр из ролика о съемках четвертого сезона, а именно — на руку Джейме Ланнистера.
Подтверждено: сериал создали одичалые
Из-за шумихи вокруг Дейенерис и ее кофе многие пропустили камео шоураннеров сериала — Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса. Их можно заметить в той же сцене со стаканчиком: продюсеры пируют вместе с остальными участниками битвы за Винтерфелл.
Интересно, что Бениофф и Уайсс появились в серии в образе одичалых (довольно лохматых, нужно заметить!).
Замужество — это не для Арьи
В этом эпизоде кузнец Джендри (а теперь, между прочим, лорд Штормового Предела) сделал предложение Арье Старк. Ему отказали: Арья заявила, что никакая она не леди, и вообще подобная роль — не для нее. Это отсылка к ее разговору с Недом Старком в первом сезоне.
Изначально Эддард рисовал своей дочери именно такое будущее: думал, что она выйдет замуж и станет почитаемой леди. Ответ юной Арьи был точно таким же; уже тогда она считала, что брак не для нее.
Кроме того, в седьмом сезоне Арья встретила свою лютоволчицу по кличке Нимерия, которая возглавила стаю волков. Дочь Неда Старка предложила ей вернуться домой, в Винтерфелл, но животное не послушалось и ушло прочь. Как отреагировала Арья? Фразой «Это не для нее».
Другие интересные детали
- Помните любовные похождения Подрика, оруженосца Бриенны Тарт? Никто не знает, чем он хорош — и почему даже проститутки Королевской Гавани не взяли у него денег. Так вот: после пира в новом эпизоде Подрик ушел сразу с двумя девушками. Опять!
- Иронично: Бронн угрожает Джейме и Тириону с помощью арбалета, из которого когда-то был застрелен Тайвин Ланнистер. Кроме того, наемник подначивает Джейме по поводу его секса с леди Бриенной. В прошлых сезонах Бронн предсказал: «Он точно с ней переспит». И оказался прав! В новом эпизоде наемник напоминает об этом фразой «Я знал, что ты с ней спишь».
- Тирион обратил внимание на кресло Брана — и упомянул специальное седло, которое еще в первом сезоне спроектировал для младшего Старка.
- «Дракарис» — последнее, что произнесла Миссандея. Это призыв спалить Серсею вместе с ее союзниками. По сути, команда «фас» для драконов Дейенерис.
Фото в анонсе: Helen Sloan / HBO / «Амедиатека»