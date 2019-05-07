Дейенерис, кофе и травяной чай

Самый обсуждаемый момент всей серии — это не сюжетный поворот и не хитрая пасхалка, а обычная ошибка. Создатели сериала забыли убрать из кадра стаканчик с кофе, стоявший перед Дейенерис на пиру в честь победы над Королем Ночи. Многие решили, что это заказ из Starbucks.

Ошибка превратилась в забавный мем: продюсер «Игры престолов» пошутила, что Вестерос — это настоящая родина Starbucks, а в официальном твиттере шоу отметили, что Дейенерис пила вовсе не кофе, а травяной чай.

Представителям Starbucks осталось только удивляться: почему мать драконов не заказала себе коктейль под названием Dragon Drink, «драконий напиток»?

При этом, по сведениям The Wall Street Journal, стакан не имеет никакого отношения к Starbucks, это другая кофейня (какая именно — не уточняется). Тем временем телеканал HBO уже отредактировал серию и убрал стакан из кадра.

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