Внимание, спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов»! Если вас это не устраивает, почитайте спойлеры к фильму «Мстители. Финал».

Король Ночи и его армия повержены, Винтерфелл празднует победу. Все пируют: одни пьют алкоголь из рога, другие — чинно, из кубка. Одна Дейенерис пьет кофе. Из стаканчика Starbucks!

Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов». В сцене стакан то появляется, то загадочным образом исчезает.

Зрители принялись шутить о всевозможных и напомнили, что восьмой сезон находился в производстве два года — при этом создатели все равно не заметили ошибку.