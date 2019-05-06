шапито
В Винтерфелле пир: все пьют алкоголь и только Дейенерис — кофе из Starbucks (!!!)
Meduza
Внимание, спойлеры к восьмому сезону «Игры престолов»! Если вас это не устраивает, почитайте спойлеры к фильму «Мстители. Финал».
Король Ночи и его армия повержены, Винтерфелл празднует победу. Все пируют: одни пьют алкоголь из рога, другие — чинно, из кубка. Одна Дейенерис пьет кофе. Из стаканчика Starbucks!
Ошибку можно заметить примерно на пятнадцатой минуте четвертого эпизода финального сезона «Игры престолов». В сцене стакан то появляется, то загадочным образом исчезает.
Зрители принялись шутить о всевозможных титулах Дейенерис и напомнили, что восьмой сезон находился в производстве два года — при этом создатели все равно не заметили ошибку.